Badin inicia campanha solidária para ajudar população gaúcha afetada pelas enchentes

Alto contraste

A+

A-

Mobilidade Porto Alegre_https://mobilidadeportoalegre.com.br/badin-campanha-solidaria-populacao-gaucha-enchentes/ (PEDRO PIEGAS)

O humorista Badin - O Colono iniciou uma campanha online para auxiliar a população gaúcha afetada pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Em parceria com o Instituto Vakinha e o programa Pretinho Básico, a iniciativa, intitulada "A Maior Campanha Solidária", busca arrecadar fundos para ajudar famílias, escolas, abrigos e entidades assistenciais afetadas pelos estragos. Badin já havia mobilizado doações em setembro, arrecadando mais de R$ 2,7 milhões para as vítimas das enchentes anteriores. Para doar, acesse o site do Instituto Vakinha. https://www.instagram.com/p/C6jzONYgqSo/ https://www.instagram.com/p/C6dtpaLg3qj/