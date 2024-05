Mobilidade Porto Alegre |Do R7

Carro pega fogo em Passo Fundo Na manhã deste domingo (26/05), por volta das 8h, um carro pegou fogo no bairro Petrópolis, em Passo Fundo, na Rua Senador Salgado...

Alto contraste

A+

A-

Mobilidade Porto Alegre_https://mobilidadeportoalegre.com.br/fogo-carro-passo-fundo/

Na manhã deste domingo (26/05), por volta das 8h, um carro pegou fogo no bairro Petrópolis, em Passo Fundo, na Rua Senador Salgado Filho. A informação foi divulgada pelo "GZH Passo Fundo". O veículo, que estava voltando de uma festa com três pessoas a bordo, foi completamente consumido pelas chamas. Felizmente, ninguém se feriu no incidente. https://www.instagram.com/p/C7bvQ61NJCm/