Celebração do transporte sobre trilhos: Dia do Ferroviário

Hoje é o Dia do Ferroviário, uma celebração em homenagem aos profissionais que desempenham um papel fundamental no desenvolvimento do transporte sobre trilhos. A data remonta a 1854, quando foi inaugurada a primeira ferrovia do Brasil, a Estrada de Ferro Petrópolis, também conhecida como Estrada de Ferro Mauá. A ferrovia, que tinha aproximadamente 14 km, ligava o Rio de Janeiro à Raiz da Serra, em direção a Petrópolis e foi um marco importante para o desenvolvimento econômico e a expansão do transporte no Brasil. Feliz Dia do Ferroviário! https://twitter.com/Trensurb/status/1785285091993751957