Enchentes no RS: gaúchos sofrem perda de 200 mil carros, poucos segurados

A consultoria Bright Consulting estima que aproximadamente 200 mil carros foram perdidos devido às enchentes no Rio Grande do Sul, afetando entre 5% a 10% da frota gaúcha. A maioria desses veículos provavelmente não possui seguro contra enchentes, com apenas cerca de 30% deles estando segurados. A Confederação Nacional das Empresas de Seguro (CNseg) esclarece que a indenização dependerá da cobertura específica contratada pelos proprietários dos veículos. Além disso, as concessionárias locais enfrentam perdas significativas, com cerca de 3 mil carros novos sendo afetados pelas enchentes, enquanto a produção na fábrica gaúcha da General Motors também é prejudicada devido à falta de peças.