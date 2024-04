Fortes chuvas causam transtornos em Porto Alegre

Alto contraste

As fortes chuvas que atingem Porto Alegre nesta terça-feira, 30 de abril, causam pontos de alagamento, quedas de árvores, problemas em semáforos, entre outros transtornos. Veja abaixo as informações divulgadas pela EPTC: 11h49 - Semáforos inoperantes, pontos com acúmulo de água e quedas de árvores: https://twitter.com/EPTC_POA/status/1785320576610877566 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1785320580142547132 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1785320583724519487 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1785320587134451777 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1785320590741565580 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1785320594323431847 10h44 - Semáforo fora de operação: https://twitter.com/EPTC_POA/status/1785304125443330231 10h43 - Linhas de ônibus desviadas: https://twitter.com/EPTC_POA/status/1785303938582892615 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1785303943246954671 10h28 - Fios energizados: https://twitter.com/EPTC_POA/status/1785300256101380527 9h49 - Semáforos inoperantes, pontos com acúmulo de água e quedas de árvores: https://twitter.com/EPTC_POA/status/1785290299327078891 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1785290303638786060 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1785290307606593883 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1785290311129801136 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1785290314653000179 08h18 - Queda de árvore: https://twitter.com/EPTC_POA/status/1785267365917204895 08h16 - Queda de árvore: https://twitter.com/EPTC_POA/status/1785266863150084162 07h29 - Ponto de alagamento: https://twitter.com/EPTC_POA/status/1785255153420861842 07h12 - Semáforos inoperantes, pontos com acúmulo de água e quedas de árvores: https://twitter.com/EPTC_POA/status/1785250864233640133 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1785250874358407170 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1785250884735176951 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1785250893593481446