Trensurb divulga horários e intervalos para o feriado de quarta-feira A Trensurb informou que os intervalos entre viagens no feriado de quarta-feira (1º) seguirão as tabelas horárias de domingos e feriados...

Alto contraste

A+

A-

A Trensurb informou que os intervalos entre viagens no feriado de quarta-feira (1º) seguirão as tabelas horárias de domingos e feriados, com partidas em intervalos de 20 minutos ao longo do dia, em ambos os sentidos. À noite, os intervalos entre viagens chegam a 23 e 25 minutos. Confira abaixo os horários e intervalos para o dia 1º: Partidas da Estação Mercado Faixa horáriaIntervalo (minutos)5h - 19h572019h57 - 23h2523 Partidas da Estação Novo Hamburgo Faixa horáriaIntervalo (minutos)5h - 20h072020h07 - 20h302320h30 - 23h2525 https://twitter.com/Trensurb/status/1785293024714727765