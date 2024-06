Grupo de idosos da Alameda se diverte em festa junina

Quem disse que quadrilha e desfile de joias não combinam? Tanto combinam que o grupo de idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - do polo Alameda - realizaram uma festança 'Tudo Junto e Misturado'. O Centro de Eventos da Orla da Alameda foi o palco da festança, que contou com a presença da secretária de Assistência Social, Ana Cristina Vieira.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.