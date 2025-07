Morto no Porsche: quem era o empresário assassinado dentro de carro em Guarulhos Rodrigo Júnior da Silva Ponce era dono de uma empresa de caminhões e terraplanagem e postava fotos de uma vida de luxo Cidades|Do Estadão Conteúdo 06/07/2025 - 10h17 (Atualizado em 06/07/2025 - 10h17 ) twitter

Rodriguinho costumava postar fotos de carros e viagens Reprodução/Instagram - @rodriguinho.tr

A morte do empresário Rodrigo Júnior da Silva Ponce, de 35 anos, assassinado na manhã de sábado (5), na Vila Barros, centro de Guarulhos, na Grande São Paulo, dentro de um Porsche Boxster vermelho, segue sendo investigada pela polícia.

Conhecido como Rodriguinho, ele era dono de uma empresa de caminhões e terraplanagem em Guarulhos.

Ele também possuía registro de CAC (colecionador, atirador desportivo e caçador). O coldre da arma, acessório usado para transportar armas de fogo foi encontrado preso na cintura da vítima, mas a arma não.

Nas redes sociais, Rodrigo costumava postar fotos de viagens, carros e motos de luxo ao lado de amigos e da família.

Horas antes de ser assassinado, ele havia publicado um vídeo no Instagram em que aparecia saindo de casa a bordo de seu Porsche.

Atiradores usaram motos com placa clonada

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o crime aconteceu por volta do meio-dia na Rua Felizarda Firmino de Andrade, quando dois suspeitos em duas motos abordaram o empresário e atiraram contra ele.

Até a publicação desta reportagem, ninguém foi preso.

Imagens de câmeras de segurança analisadas pela investigação identificaram as placas das duas motos usadas pelos atiradores.

Elas são clonadas, e uma é de São Paulo e a outra é de Hortolândia. Além disso, há a suspeita da participação de uma terceira pessoa no crime.

