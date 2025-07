Polícia Federal assume fiscalização de colecionadores de armas, atiradores e caçadores

A Polícia Federal inicia nesta terça-feira (1º) as atividades de controle de armas para colecionadores de armas, atiradores e caçadores (CACs). Antes, essa responsabilidade pertencia ao comando do Exército. Serão criadas 123 delegacias nas capitais e 96 núcleos em delegacias federais no interior. A PF já qualificou 600 servidores para essas funções.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!