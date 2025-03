Mulheres são maioria entre estagiários no Brasil, aponta estudo do CIEE Pesquisa revela que 68,6% dos estagiários são mulheres, com predominância de jovens negras ou pardas e estudantes do ensino superior Cidades|Do R7 e Do R7, em Brasília 07/03/2025 - 18h38 (Atualizado em 07/03/2025 - 18h38 ) twitter

Pesquisa do CIEE mostra que mulheres são maioria entre estagiários CIEE/Divulgação

Um estudo realizado pelo CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) mostrou que as mulheres representam 68,6% dos estagiários com contratos vigentes no Brasil em janeiro deste ano. Em São Paulo, esse percentual sobe para 72,5%.

Os dados também indicam que 52% das estudantes contratadas se autodeclaram negras ou pardas e 53% têm entre 18 e 24 anos. Além disso, 88% das estagiárias estão no ensino superior, sendo que 74% frequentam instituições particulares.

O levantamento apontou ainda que 44% das estagiárias têm renda familiar de até R$ 1.518 e 48% moram com quatro ou cinco pessoas. O CIEE está presente em 19 estados e no Distrito Federal, intermediando oportunidades para jovens ingressarem no mercado de trabalho.

Confira mais dados

Os dados do CIEE São Paulo, com atuação em 19 estados e no Distrito Federal, mostram o seguinte recorte:

‌



⇒ Raça

Branca: 46%

‌



Parda: 39%

Preta: 13%

‌



Amarela: 2%

⇒ Idade:

16 a 17 anos: 6%

18 a 24 anos: 53%

Acima de 24 anos: 41%

⇒ Nível de escolaridade:

Ensino superior: 88%

Ensino médio: 9%

Ensino técnico: 3%

⇒ Tipo de instituição de ensino:

Particular: 74%

Pública: 26%