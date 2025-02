GOL abre inscrições para Programa de Estágio 2025 Companhia disponibiliza 70 vagas para iniciar a carreira nas mais diversas áreas da empresa, em São Paulo e Minas Gerais Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/02/2025 - 16h13 (Atualizado em 24/02/2025 - 16h13 ) twitter

Gol: Programa de Estágio 2025 Gabriel Benevides

A partir de hoje, 24 de fevereiro, a GOL Linhas Aéreas abre inscrições para o Programa de Estágio GOL 2025. Serão disponibilizadas 70 vagas com diversos benefícios para trabalhar em São Paulo (SP) ou na GOL Aerotech, o Centro de Manutenção da GOL em Confins (MG), de acordo com a localidade em que residirem. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de março no site da GOL.

“Nosso Programa de Estágio apresenta o compromisso da GOL com o desenvolvimento de profissionais, além de reforçar nosso Propósito de Ser a Primeira para Todos, a fim de garantirmos uma equipe ainda mais plural e qualificada. No último ano, o programa foi um sucesso, com a efetivação de estagiários que estão familiarizados com os processos e com a cultura organizacional da Companhia. Neste ano, queremos dispor de profissionais impulsionados pela inovação e criatividade para uma cultura alinhada ao futuro”, comenta Jean Carlo Nogueira, Chief People Officer (CPO) da GOL.

O Programa de Estágio GOL foi construído para atrair e desenvolver talentos em diversas áreas. Com a identificação de competências, a Companhia contribui para a criação de potenciais candidatos em futuras posições de liderança, como o atual CEO da Companhia, Celso Ferrer, que iniciou sua jornada na GOL como estagiário.

São elegíveis a participar do processo seletivo estudantes com matrícula ativa em diversos níveis superiores de graduação, humanas ou exatas, com formação prevista entre junho/2026 e junho/2027. Além disso, ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais, em São Paulo (SP) ou Minas Gerais (Confins).

Entre os benefícios concedidos pela Companhia, os selecionados receberão bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-transporte, vale-refeição, recesso remunerado, day-off no aniversário, seguro de vida e assistência médica e odontológica. Os colaboradores ainda terão a oportunidade de conhecer diversos destinos, nacionais e internacionais, operados pela GOL e companhias aéreas parceiras, utilizando o benefício viagem oferecido pela empresa, além de usufruir do clube de parcerias com descontos em medicamentos, aluguel de carros, hotéis e instituições de ensino.

