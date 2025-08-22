Norte concentra população mais jovem; Sudeste e Sul lideram em percentual de idosos, diz IBGE Parcela de idosos passou de 11,3% em 2012 para 16,1% em 2024; população com menos de 30 anos caiu de 49,9% para 41,9% Cidades|Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília 22/08/2025 - 10h00 (Atualizado em 22/08/2025 - 10h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A região Norte do Brasil tem a maior concentração de jovens, com 41,7% da população abaixo de 24 anos.

Sudeste e Sul possuem as menores taxas de jovens, com 31,6% e 32,2%, respectivamente.

O Sudeste lidera em percentuais de idosos, com 17,9%, seguido pelo Sul com 17,3% e o Norte com apenas 11,1% de idosos.

A população idosa aumentou de 11,3% em 2012 para 16,1% em 2024, enquanto a de jovens abaixo de 30 anos caiu de 49,9% para 41,9% no mesmo período. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Parcela de idosos passou de 11,3% em 2012 para 16,1% em 2024 Tomaz Silva/Agência Brasil - Arquivo

A composição etária da população brasileira revela contrastes marcantes entre as regiões do país. Em 2024, a região Norte apresentou a maior concentração de jovens: 41,7% de seus habitantes tinham menos de 24 anos.

Já o Sudeste (31,6%) e o Sul (32,2%) registraram as menores participações nessa faixa etária.

Segundo a Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua, divulgada nesta sexta-feira (22) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a média nacional ficou em 34,2%.

Ao mesmo tempo, o envelhecimento da população avançou em todas as regiões. O Sudeste concentrou o maior percentual de idosos (17,9%), seguido pelo Sul (17,3%).

‌



O Nordeste tinha 15,1%, o Centro-Oeste, 12,8%, e o Norte, que se destaca pela juventude de sua população, apenas 11,1%.

Os dados evidenciam uma mudança estrutural. A participação da população com menos de 18 anos caiu em todas as regiões entre 2012 e 2024, enquanto a de pessoas com 60 anos ou mais aumentou.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Aumento no número de idosos

No Brasil todo, a parcela de idosos passou de 11,3% em 2012 para 16,1% em 2024. Já a população com menos de 30 anos caiu de 49,9% para 41,9% nesse período.

O perfil etário também variou por gênero. Em 2024, as mulheres representavam 51,2% da população nacional, proporção que se acentua nos grupos mais velhos, reflexo da maior expectativa de vida feminina.

‌



Além disso, a pirâmide etária brasileira segue em transformação. A fatia da população de 5 a 13 anos recuou de 14,6% em 2012 para 12,3% em 2024; e a de 14 a 17 anos, de 7,1% para 5,6%.

No outro extremo, a população de 65 anos ou mais cresceu de 7,7% para 11,2% do total em 12 anos.

Perguntas e respostas

Qual é a composição etária da população brasileira em 2024?

A composição etária da população brasileira em 2024 revela que a região Norte apresenta a maior concentração de jovens, com 41,7% de seus habitantes tendo menos de 24 anos. Em contraste, o Sudeste e o Sul têm as menores participações nessa faixa etária, com 31,6% e 32,2%, respectivamente. A média nacional é de 34,2%.

Como está o envelhecimento da população nas diferentes regiões do Brasil?

O envelhecimento da população avançou em todas as regiões do Brasil. O Sudeste concentra o maior percentual de idosos, com 17,9%, seguido pelo Sul com 17,3%. O Nordeste tem 15,1%, o Centro-Oeste 12,8%, e o Norte, que se destaca pela juventude, apresenta apenas 11,1% de idosos.

Quais mudanças estruturais foram observadas na população entre 2012 e 2024?

Entre 2012 e 2024, houve uma queda na participação da população com menos de 18 anos em todas as regiões, enquanto a proporção de pessoas com 60 anos ou mais aumentou. No Brasil, a parcela de idosos subiu de 11,3% para 16,1%, enquanto a população com menos de 30 anos caiu de 49,9% para 41,9% nesse período.

Como é a distribuição da população por gênero em 2024?

Em 2024, as mulheres representam 51,2% da população nacional, com essa proporção se acentuando nos grupos etários mais velhos, refletindo a maior expectativa de vida feminina.

Quais são as mudanças na pirâmide etária brasileira?

A pirâmide etária brasileira está em transformação. A fatia da população de 5 a 13 anos recuou de 14,6% em 2012 para 12,3% em 2024, e a de 14 a 17 anos caiu de 7,1% para 5,6%. Por outro lado, a população de 65 anos ou mais cresceu de 7,7% para 11,2% do total em 12 anos.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp