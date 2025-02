Nova onda de calor se intensifica no Centro-Sul e pode bater recordes até março Fenômeno é impulsionado por uma massa de ar quente e seco que impede a chegada de frentes frias, agravando a situação Cidades|Do R7, em Brasília 25/02/2025 - 07h40 (Atualizado em 25/02/2025 - 07h41 ) twitter

Nova onda de calor se intensifica Fernando Frazão/Agência Brasil - Arquivo

O Centro-Sul do Brasil enfrenta uma nova onda de calor intensa, que deve se estender até o início de março e impactar milhões de pessoas. De acordo com a Climatempo, o fenômeno climático começa nesta quinta-feira (27) e tem previsão de durar pelo menos até o dia 4 de março. Esta será a quinta onda de calor registrada apenas nos primeiros meses de 2025, tornando o início do ano atípico, com temperaturas muito acima da média histórica. O calor extremo preocupa autoridades e especialistas, que alertam para impactos na saúde pública, agricultura e abastecimento de água.

Estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná já enfrentam temperaturas superiores a 40°C, com tendência de novos recordes. Em Quaraí (RS), os termômetros marcaram 43,8°C, a maior temperatura já registrada desde o início dos monitoramentos, em 1910. No Sudeste e Centro-Oeste, capitais como São Paulo, Belo Horizonte e Goiânia também sentirão os efeitos da onda de calor, com máximas acima de 30°C e sensação térmica elevada devido à umidade.

De acordo com o Climatempo, o fenômeno é impulsionado por uma massa de ar quente e seco que impede a chegada de frentes frias, agravando a situação. Além do desconforto térmico, o calor intenso aumenta o risco de incêndios florestais, afeta o abastecimento de água e pode agravar problemas respiratórios. O Ministério da Saúde recomenda hidratação constante e restrição de atividades ao ar livre nos horários mais quentes do dia.

Impactos por região

A nova onda de calor terá efeitos diversos no Centro-Sul, atingindo com mais intensidade os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste:

Rio Grande do Sul : O estado será um dos mais afetados, com temperaturas acima dos 40°C em várias cidades. Porto Alegre pode registrar 38°C, enquanto municípios do interior enfrentarão condições ainda mais severas. Há alto risco de incêndios florestais.

Santa Catarina : No interior, as temperaturas podem chegar a 40°C. No litoral, o calor também será intenso, com máximas de 35°C.

Paraná: Curitiba deve atingir 29°C, um valor elevado para a capital, enquanto o interior, principalmente nas regiões norte e oeste, verá temperaturas superiores a 36°C.

São Paulo: A capital pode chegar a 32°C, enquanto cidades do interior, como Ribeirão Preto e Presidente Prudente, podem registrar 38°C.

Minas Gerais: Belo Horizonte deve atingir 31°C, enquanto o norte do estado pode registrar até 37°C, aumentando o risco de queimadas e dificuldades no abastecimento de água.

Goiás e Mato Grosso do Sul: Goiânia deve superar os 30°C, enquanto Campo Grande pode atingir 32°C. O calor intenso, combinado à umidade, eleva a sensação térmica.

Atenção à saúde

Em períodos de baixa umidade e calor extremo, o Ministério da Saúde alerta para o risco de doenças respiratórias e desidratação. Entre 2000 e 2018, as ondas de calor foram responsáveis por ao menos 48 mil mortes no Brasil, segundo um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) e da Universidade de Lisboa. O número supera em mais de 20 vezes as fatalidades por deslizamentos de terra no mesmo período.

Estudos apontam que, durante ondas de calor, o risco de mortalidade entre idosos pode aumentar em até 50%, especialmente em dias com mais de seis horas acima de 40°C e três horas acima de 44°C.

Cuidados recomendados

Beba bastante líquido;

Evite atividades físicas nos horários mais quentes;

Proteja-se do sol nos momentos de maior intensidade;

Use hidratantes para a pele e umidifique o ambiente;

Evite bebidas diuréticas, como café e álcool;

Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Brasil já registrou 20 ondas de calor desde 2023

Desde 2023, o Brasil enfrentou 20 ondas de calor, com temperaturas recordes de até 44,8°C. Segundo a OMM (Organização Meteorológica Mundial), uma onda de calor ocorre quando as temperaturas máximas diárias ultrapassam em pelo menos 5°C a média mensal por um período mínimo de cinco dias consecutivos.

A primeira onda de calor de 2025 foi registrada entre 17 e 23 de janeiro, atingindo o Rio Grande do Sul, com temperaturas entre 39,4°C e 42,4°C. A segunda ocorreu entre 2 e 12 de fevereiro, também no estado, quando cidades como Quaraí, Uruguaiana e Campo Bom registraram até 43,8°C.