Calor acima da média deve continuar na próxima semana; veja como se proteger

O calor acima da média deve continuar na próxima semana. Na Bahia, pelo menos 15 cidades estão em alerta devido às altas temperaturas, enquanto no Rio Grande do Sul os termômetros ultrapassam os 40 graus. No Rio de Janeiro, a expectativa também é de muito calor na semana que vem. Especialistas recomendam hidratação e alimentação leve durante esse período de calor intenso que também atinge outras regiões.



