Nova seleção do PAC vai custear obras de contenção de encostas e drenagem, diz Jader Filho Ministro das Cidades também confirma projetos de captação de água para áreas rurais afetadas pela estiagem Cidades|Do R7 12/02/2025 - 09h19 (Atualizado em 12/02/2025 - 11h40 )

Informações foram confirmadas pelo minsitro nesta quarta Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo

O ministro das Cidades, Jader Filho, confirmou que o novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) financiará obras de contenção de encostas e drenagem em áreas vulneráveis a enchentes. Segundo o ministro, os recursos serão provenientes do Orçamento Geral da União.

“Vamos realizar uma seleção de projetos para contenção de encostas e outra para drenagem. Além disso, em parceria com os governos estaduais, também trabalharemos na prevenção em regiões afetadas pela seca, com a seleção de iniciativas voltadas ao abastecimento de áreas rurais”, afirmou em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro.

Jader afirmou que a pasta trará mais detalhes em uma reunião na tarde de hoje, que contará com a presença do ministro Rui Costa, da Casa Civil. “Convido os prefeitos e prefeitas que acompanhem a reunião que acontecerá hoje de tarde, por volta das 14h, onde lá vamos dar mais informações sobre essa nova seleção que vai se iniciar”, ressaltou.

Minha Casa, Minha Vida

Além dessas ações, Jader Filho destacou que o governo pretende viabilizar a construção de mais de 100 mil novas unidades habitacionais por meio do programa Minha Casa, Minha Vida.

‌



“Essa é uma nova seleção que iremos realizar. Faremos algumas alterações para identificar o que não funcionou, já que algumas obras sofreram atrasos na seleção anterior. Dessa forma, poderemos atualizar o processo para torná-lo mais eficiente.

Encontro de prefeitos

Jader Filho participa da programação do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, em Brasília (DF). O evento começou nessa terça (11), e permite atualizar os novos gestores sobre as principais políticas públicas do governo federal voltadas aos municípios. Mais de 20 mil pessoas são esperadas no evento organizado pela presidência da República.