Oito rios estão acima dos níveis de inundação no Rio Grande do Sul Níveis do Guaíba e Jacuí podem elevar; Porto Alegre se mantém em alerta

Oito pontos de rios e lagos do RS ultrapassaram a cota de inundação (Gilvan Rocha/Agência Brasil - Reprodução)

Dos 11 pontos de rios e lagos monitorados pela Sema/RS (Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura) no Rio Grande do Sul , 8 estão acima dos níveis de inundação. Guaíba e Gravataí, que cortam a capital gaúcha, Porto Alegre , estão mais de 1 metro acima do limite. O nível do Guaíba atingiu 4,94 m, às 12h, na tarde desta segunda-feira (13). A previsão é que o nível do lago aumente com as chuvas previstas. O boletim atualizado às 12 horas desta segunda pela Defesa Civil do RS registra 147 mortes, 127 desaparecidos e 806 feridos.

Segundo previsão feita pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o rio Guaíba pode subir até 5,5 metros de segunda para terça-feira (14), a depender do temporal previsto para o estado durante a semana. Isso fará com que o nível do lago ultrapasse a cota de inundação em 2,5 metros.

O mapeamento feito pelo Serviço Geológico do Brasil e pela Sema aponta que o Rio Taquari, na região de Estrela, marcou 27,78 metros às 5h30 desta segunda-feira. A cota de inundação é de 19 metros. Esse é o maior nível registrado entre os rios. Houve uma queda de 0,62 metro pelo resto da manhã.

A área do Taquari localizada em Muçum registrou 16,62 m, às 12h45, e se mantém a 1,38 m da cota de inundação. O nível teve seu pico no domingo (12), que foi de 20,27 m. Os rios Sinos, Jacuí e Caí também apresentaram elevação nos níveis nesse período.

A Defesa Civil do RS emitiu ontem um alerta para os moradores da zona norte de Porto Alegre e dos municípios de Eldorado do Sul, Guaíba, Canoas, Nova Santa Rita e a região das Ilhas, por causa do risco de elevação do Guaíba e do Jacuí.

Auxílio do Governo Federal

O Governo Federal anunciou no sábado (11), no Diário Oficial da União, uma medida provisória que libera R$ 12,1 bilhões em crédito para a recuperação das inundações no Rio Grande do Sul. Os pagamentos de emendas para o estado já ultrapassa os R$ 619,3 milhões.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta segunda-feira (13) a suspensão do pagamento da dívida do estado com a União pelo período de três anos. A medida ajuda a salvar R$ 10 bilhões para auxiliar na reconstrução do RS.

