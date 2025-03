Operação na Bahia bloqueia R$ 44 milhões de facção ligada a tráfico e homicídios Além disso, quatro pessoas ligadas à organização, que agia em todo o país, foram presas temporariamente Cidades|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 27/03/2025 - 10h19 (Atualizado em 27/03/2025 - 10h58 ) twitter

Facção tem envolvimento com tráfico, homicídios, lavagem de dinheiro, entre outros crimes Divulgação/MPBA - 27.3.2025

O MPBA (Ministério Público da Bahia), por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais), deflagrou a segunda fase da operação “Premium Mandatum”, visando desarticular uma das maiores facções do país. Nesta nova etapa, o foco foi a “asfixia financeira”, ou seja, a apreensão de bens e bloqueio de valores ligados ao grupo. Ao todo, a Justiça autorizou o bloqueio de R$ 44 milhões.

Além disso, quatro pessoas ligadas ao grupo foram presas temporariamente. Na Bahia, os mandados foram cumpridos nos municípios de Senhor do Bonfim, Sobradinho, Juazeiro e Casa Nova, e em Santa Catarina, no município de Bom Retiro.

Segundo o MPBA, as investigações detectaram grandes movimentações bancárias por meio de operações financeiras atípicas, além de contatos entre pessoas suspeitas de integrar a organização criminosa. As apurações trouxeram indícios de lavagem de dinheiro e financiamento para o tráfico de drogas.

Os dados foram obtidos a partir de celulares apreendidos na primeira fase da operação, iniciada em maio de 2023, realizada em conjunto com a Polícia Civil e outras forças policiais. Ao todo, 47 pessoas já foram denunciadas.

Segunda fase da operação foi deflagrada nesta quinta (27)

A operação contou com o apoio da 17ª Coordenadoria de Polícia do Interior de Juazeiro; do Comando de Policiamento da Região Norte, por meio da Rondesp; do Comando de Policiamento de Missões Especiais, por meio da Companhia Independente de Policiamento Especializado Caatinga; do Gaeco do Ministério Público de Santa Catarina e do 6º Batalhão da Polícia Militar de Santa Catarina.