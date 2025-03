Operação prende 16 suspeitos de roubos de carga, bloqueia R$ 70 milhões e apreende carros de luxo

Uma operação realizada em conjunto entre a Polícia Federal e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo, prendeu 16 pessoas. O grupo é envolvido principalmente com o roubo de carga. R$ 70 milhões foram bloqueados e carros de luxo apreendidos. Policiais apreenderam armas, joias, veículos, dinheiro em reais e em moedas estrangeiras. Endereços nos estados de São Paulo, Paraná, Rondônia e Rio Grande do Sul foram alvos de 24 mandados de busca e apreensão. Segundo a polícia, os empresários identificados como receptadores vendiam as peças roubadas e encomendavam novos produtos aos criminosos. Os suspeitos vão responder por roubo, receptação e organização criminosa.



