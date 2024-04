PF apura supostas contratações de empresas fora do ramo de construção para obras em MT e GO Segundo a corporação, o esquema teria atuação desde a elaboração dos projetos, a realização das licitações e execução das referidas obras

PF cumpre 38 mandados de busca e dois de prisão (Divulgação/Polícia Federal do Mato Grosso)

A PF (Polícia Federal) deflagrou uma operação nesta quarta-feira (10) para apurar supostas irregularidades na aplicação de recursos federais repassados ao município de Barra do Garças (MT). Os investigadores afirmam os procedimentos licitatórios para beneficiar determinadas empresas, algumas inclusive sem ligação com a área de construção. Os agentes cumprem 38 mandados de busca e apreensão e dois de prisão, e seis cidades do Mato Grosso e Goiás.

As obras em investigação reformaram a orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano (Beira Rio), bem como à revitalização e ampliação do Porto do Baé (MT). Segundo a PF, foram verificadas transações financeiras suspeitos envolvendo conta pessoal de um servidor público e representantes de empresas que tinham contato com a prefeitura. “ O montante movimentado pelo servidor era incompatível com a sua remuneração, fato que chamou a atenção dos investigadores”, ressaltou a corporação.

“Segundo apurado, os procedimentos licitatórios teriam sido direcionados para beneficiarem determinadas empresas, as quais não teriam condições técnicas de executar o contrato, sendo contempladas, inclusive, empresas não ligadas à área de construção de obras, além de utilização de empresas de fachada para forjar competitividade”, explicou a PF por meio de nota.

Confira as cidades nas quais a PF cumpriu mandados nesta quarta:

· Barra do Garças (MT);

· Pontal do Araguaia (MT);

· Cuiabá (MT);

· Aragarças (GO);

· Porangatu (GO); e

· Jussara-GO.