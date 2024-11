PF encontra gaveta com malotes de dinheiro em investigação de tráfico de drogas na BA e PE Montante apreendido durante buscas chega a R$ 10 milhões; grupo seria responsável pelas ações criminosas no Vale do São Francisco Cidades|Rafaela Soares, do R7, e Natália Martins, da RECORD, em Brasília 23/10/2024 - 09h42 (Atualizado em 23/10/2024 - 11h17 ) twitter

Malotes de dinheiro foram encotrados em gaveta Divulgação/Polícia Federal - 23/10/2024

A Polícia Federal encontrou uma gaveta com diversos malotes de cédulas de R$ 100 e cheques assinados durante uma operação que apura uma suposta organização criminosa atuando em cidades da Bahia e de Pernambuco. A ação, realizada nesta quarta-feira (23), revelou uma ligação do grupo com uma facção de São Paulo (SP). Ao todo, mais de 120 policiais cumpriram 16 mandados de prisão e 22 mandados de busca e apreensão em Juazeiro (BA), Petrolina (PE), Lagoa Grande (PE) e Salgueiro (PE). Além disso, a Justiça autorizou o bloqueio de valores de até R$ 10 milhões.

Segundo os investigadores, o líder da organização morava em um condomínio de luxo em Lagoa Grande, mas teria se mudado para Petrolina. Ele seria o responsável por controlar as ações do tráfico na região do Vale do São Francisco.

Além do dinheiro, a PF também apreendeu motos aquáticas Divulgação/Polícia Federal - 23/10/2024

Os investigados podem responder pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, cujas penas podem chegar a 43 anos de prisão.

Investigadores ainda contabilizam montante apreendido Divulgação/Polícia Federal - 23/10/2024

As investigações continuam para “elucidar a real amplitude da suposta organização criminosa, bem como identificar outros integrantes”, afirma a PF.