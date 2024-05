PF faz operação contra grupo que fez migração ilegal de 63 pessoas para os Estados Unidos Segundo as investigações, o esquema teria movimentado ao menos R$ 9 milhões e envolveu até crianças e adolescentes

PF diz que grupo movimento ao menos R$ 9 milhões com o esquema (Divulgação/Polícia Federal - 23.5.2024)

A Polícia Federal cumpriu na manhã desta quinta-feira (23) mandados de busca e apreensão em cinco endereços em Minas Gerais, nas cidades de Governador Valadares e Coroaci, contra uma associação criminosa que promovia migração ilegal de pessoas para os Estados Unidos. Segundo as investigações, a associação criminosa levou 63 pessoas para os Estados Unidos desde 2019, incluindo crianças e adolescentes, e movimentou ao menos R$ 9 milhões.

A Polícia Federal identificou a utilização de laranjas e empresas de fachada por parte do grupo para ocultar e dissimular valores obtidos com o envio ilícito de brasileiros para os EUA. Durante a operação, foram apreendidos veículos, documentos, celulares e valores em moeda nacional e estrangeira.

Segundo as investigações, o grupo criminoso ostentava um patrimônio incompatível com as atividades formalmente desempenhadas. Os mandados da operação desta quinta foram expedidos pela 1ª Vara Federal de Governador Valadares, que também determinou o sequestro de bens de R$ 3,6 milhões dos investigados.

As pessoas que foram alvo da operação desta quinta responderão pelos crimes de promoção de migração ilegal, envio irregular de criança e de adolescente ao exterior e associação criminosa, cujas penas máximas somadas ultrapassam 16 anos de prisão.