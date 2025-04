PF investiga cidade com 13 mil habitantes que gastou mais com passagens aéreas que Manaus Operação desta terça focou em empresas investigadas, os respectivos responsáveis e os servidores municipais em tese envolvidos Cidades|Do R7 01/04/2025 - 11h52 (Atualizado em 01/04/2025 - 11h52 ) twitter

Dados se referem a despesas entre 2017 e 2021 Reprodução/PF - 01.4.2025

A Polícia Federal investiga gastos com passagens aéreas no município de Guajará (AM). O indício de um possível desvio de dinheiro surgiu quando os investigadores descobriram que a cidade, localizada a mais de 2.000 km da capital, gastou mais do que Manaus. Além disso, a investigação aponta que o esquema teria sido realizado por meio de pagamentos por passagens que nunca foram emitidas. O R7 tenta contato com a prefeitura da cidade, e o espaço permanece aberto.

Nesta terça-feira (1º), uma operação cumpriu nove mandados de busca e apreensão, além do sequestro de um veículo. Foram alvos da ação as empresas investigadas, seus respectivos responsáveis e servidores públicos municipais supostamente envolvidos.

Segundo o último dado do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a cidade tem cerca de 13 mil habitantes em 2022, enquanto Manaus contava com mais de 2 milhões de moradores no mesmo ano. As investigações também identificaram diversas irregularidades contratuais e administrativas, tais como:

Notas fiscais com descrição genérica dos serviços prestados e sem a devida comprovação do funcionário responsável;



Ausência de apresentação dos bilhetes aéreos utilizados nas viagens;



Falta de justificativas técnicas consistentes para os aditivos contratuais.



A operação foi realizada nas cidades de Cruzeiro do Sul (AC) e Guajará (AM). Os suspeitos poderão responder judicialmente pelos crimes de peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

