Contribuintes se queixam de falha na declaração pré-preenchida no site da Receita Além da praticidade de ter as informações já digitadas, essa modalidade reduz erros e garante prioridade na restituição Economia|Do R7, em Brasília 01/04/2025 - 10h25 (Atualizado em 01/04/2025 - 10h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mensagem mostra que modalidade está disponível a partir de hoje Reprodução/Redes Sociais/X - @poshspice96 - 01.4.2025

Contribuintes de todo o país relatam, por meio das redes sociais, dificuldades para acessar a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda 2025, disponível a partir desta terça-feira (1º). Um internauta afirmou estar tentando acessar a modalidade desde as 7h da manhã. O R7 procurou a Receita Federal e aguarda resposta.

Além da facilidade de ter as informações digitadas, essa modalidade evita erros e garante prioridade no recebimento da restituição. Para utilizar a ferramenta, é preciso ter conta gov.br de nível prata ou ouro.

A expectativa do Fisco é que a pré-preenchida seja usada por mais da metade das declarações enviadas em 2025, cerca de 57% do total de 46,2 milhões de documentos previstos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O uso da declaração pré-preenchida do IR vem crescendo muito nos últimos anos. Segundo a Receita Federal, a adesão à ferramenta quase dobrou, passando de 23,9% do total, em 2023, para 41,2%, em 2024.

‌



Mensagem mostra que declaração pré-preenchida ainda não esta disponível ite da Receita mostra que modalidade está disponível a partir de hoje, mas internautas relatam instabilidades

Algumas das novidades da ferramenta neste ano são as informações sobre contas bancárias no exterior, tanto tradicionais quanto de fintechs, enviadas à Receita Federal pelos países estrangeiros; e o término da obrigatoriedade de preenchimento de alguns campos como título de eleitor, por exemplo.

Veja posts

alguém avisa que já é primeiro de abril nesse caralho pic.twitter.com/l0DDxjbUqL — gabri (@poshspice96) April 1, 2025





o portal da receita federal sobrecarregado igual site de ingresso de show agora que a declaração pré-preenchida foi liberada — Beltrão (@iDeeh_) April 1, 2025

@ReceitaFederal a declaração pré-preenchida ainda não está disponível. — a mina é cocoriô 🛶 (@arcaitano) April 1, 2025

Já é dia 1º de abri, @ReceitaFederal. Libera a pré-preenchida aí. 9h da manhã e nada! — lalirith (@rara_idade) April 1, 2025

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp