PF prende homem com mais de 150 cápsulas de cocaína no estômago em aeroporto do PA Suspeito foi preso no Pará, embarcaria em um voo para o aeroporto de Guarulhos (SP), e depois seguiria para Chennai, sul da Índia.

Homem foi preso no aeroporto de Belém nesta quinta (Divulgação/PF Belém)

A PF (Polícia Federal) prendeu nessa quinta-feira (11) no aeroporto internacional de Belém (PA) um venezuelano que tentava embarcar com cápsulas de cocaína no estômago. No primeiro momento, os agentes acreditaram que o passageiro teria ingerido ao menos 100 unidades, porém a estimativa subiu para 150 cápsulas após um exame com raio-x. O homem embarcaria em um voo para o aeroporto de Guarulhos (SP) , e depois seguiria para Chennai, sul da Índia.

Ele havia chegado de Paramaribo, no Suriname, e estava sem mala despachada. Entre o Brasil e o país asiático, o suspeito faria conexão em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

“Dada a voz de prisão, o passageiro foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal Mario Pinotti, no Umarizal, onde permanece sob custódia de policiais federais. O atendimento médico é para que as pílulas sejam expelidas com menos risco à saúde, uma vez que rompidas dentro do corpo, podem causar morte. Depois de atestar a saída de toda a droga, o preso será levado à Superintendência da PF no Pará, onde será lavrado o flagrante, para então ser encaminhado ao sistema prisional”, explicou a PF por meio de nota.

O caso é semelhante ao de outro homem venezuelano que foi flagrado também pelo Núcleo de Polícia Aeroportuária da PF em setembro de 2023, quando ele foi preso com 152 cápsulas de cocaína, também vindo de Paramaribo, no Suriname. A diferença é que ele levaria a droga à Europa.