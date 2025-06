Polícia Federal apreende mais de 8 toneladas de maconha no Paraná Operação ocorreu na zona rural de Altônia, no noroeste do estado, e contou com auxílio do Batalhão de Polícia de Fronteira Cidades|Do R7, em Brasília 01/06/2025 - 10h23 (Atualizado em 01/06/2025 - 10h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Agentes apreenderam mais de 8 toneladas de maconha na zona rural do Paraná Divulgação/PF/31.05.2025

A Polícia Federal e agentes do Batalhão de Polícia de Fronteira apreenderam mais de 8 toneladas de maconha durante uma operação conjunta neste sábado (31), na zona rural de Altônia, no noroeste do Paraná. Durante ações de rotina, os policiais identificaram marcas de pneus em uma área de mata ciliar.

Após as buscas, foram localizados diversos fardos da droga, embalados com fitas adesivas, escondidos em pontos de difícil acesso.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Segundo a PF, o material, com 8.583 quilos do entorpecente, foi encaminhado à Delegacia da corporação para os procedimentos legais.

As investigações continuam para identificar os responsáveis pelo transporte e armazenamento da carga.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp