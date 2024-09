Polícia Federal prende canadense que tentava embarcar para Suíça com 4kg de cocaína Passageiro saiu do Canadá para levar a droga do Brasil à Europa, mas foi preso durante conexão em Belém

Cidades|Da Record Pará 03/09/2024 - 18h42 (Atualizado em 03/09/2024 - 18h44 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌