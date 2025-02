Polícia Federal prende homem com 11,8 quilos de maconha no aeroporto de Manaus Após o flagrante, o homem foi conduzido à Superintendência Regional da Polícia Federal Cidades|Do R7, em Brasília 19/01/2025 - 11h11 (Atualizado em 19/01/2025 - 11h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia Federal prende homem com 11,8 quilos de maconha Divulgação/PF - Arquivo

A Polícia Federal prendeu em flagrante um homem no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, ao interceptar cerca de 11,8 kg de maconha do tipo skunk em sua bagagem. O suspeito se preparava para embarcar em um voo comercial na última sexta-feira (17) com destino a Guarulhos, São Paulo.

A prisão ocorreu durante uma fiscalização de rotina, quando os agentes federais identificaram a droga escondida na mala despachada pelo passageiro. Após o flagrante, o homem foi conduzido à Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas, onde ficará à disposição da Justiça.

O preso poderá responder pelo crime de tráfico interestadual de drogas, cuja pena pode variar de 5 a 15 anos de reclusão, conforme prevê a legislação brasileira.