Policial penal da BA é investigado e alvo de buscas por cobrar taxa para ‘vale night’ de detentos Segundo as investigações, o agente recebia valores entre R$ 20 e R$ 70 por dia, com taxas maiores em fins de semana e feriados Cidades|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 31/03/2025 - 08h45 (Atualizado em 31/03/2025 - 09h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Agente foi alvo de busca e apreensão nesta segunda-feira

Uma operação conjunta do MPBA (Ministério Público da Bahia) e da Polícia Militar do estado realizou buscas na residência de um policial penal, denunciado por cobrar taxas para permitir que detentos da Casa do Albergado passassem a noite fora da unidade. Segundo as investigações, o agente recebia valores entre R$ 20 e R$ 70 por dia, com taxas maiores em fins de semana, feriados ou períodos prolongados.

“Foi apurado que os servidores burlavam os registros de presença dos internos, permitindo que assinassem retroativamente o livro de presenças, mesmo estando fora da unidade no período correspondente.” Na ação, foram apreendidos celulares e telefones.

Publicidade 1 / 6 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Uma operação conjunta do Ministério Público da Bahia (MPBA) e da Polícia Militar do estado realizou buscas na residência de um agente penal, denunciado por cobrar taxas para permitir que detentos da Casa do Albergado passassem a noite fora da unidade

O agente foi denunciado pelo Ministério Público da Bahia, por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais), por crimes de corrupção passiva e associação criminosa.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A pedido do MPBA, a 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador recebeu a denúncia e determinou, no último dia 27, o afastamento do agente da função pública. A promotoria apurou que a prática criminosa estava radicada na unidade do Sistema Penal, uma vez que os presos do regime fechado e semiaberto em Salvador tinham total conhecimento do esquema e, ao progredirem de regime, procuravam os agentes penais corruptos para se beneficiar.

‌



Entenda

As evidências contra o denunciado foram obtidas a partir da análise dos materiais apreendidos durante a primeira fase da ‘Falta Grave’, deflagrada em setembro de 2024. As investigações apontam que o agente penal e outras cinco pessoas foram denunciados durante a primeira fase, que apurou também que a cobrança dos valores acontecia há anos.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp