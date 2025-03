Homem ‘esquecido’ há mais de um ano na Papuda consegue liberdade Homem foi preso no DF por processo que responde no Ceará e ficou um ano esquecido na prisão Brasília|Do R7 30/03/2025 - 21h21 (Atualizado em 30/03/2025 - 21h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem ficou um ano preso sem nem saber o motivo da prisão Valter Campanato/Agência Brasil - 08/11/2017

Um homem ficou preso por um ano no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, sem necessidade de prisão até conseguir ser solto na semana passada. Segundo a DPDF (Defensoria Pública do Distrito Federal), o homem tinha sido preso preventivamente por não ter sido localizado pelo juízo de Juazeiro do Norte (CE), onde responde a um processo por um crime sem violência ou grave ameaça.

Após a detenção, em março de 2024, a Justiça do DF comunicou ao Ceará que o homem tinha sido localizado e preso em Brasília, mas nada foi feito. No processo continuou constando como se o suspeito não tivesse sido encontrado. Segundo a DPDF, o homem ficou “esquecido” no sistema penitenciário, sem saber o motivo da prisão, até a intervenção do órgão.

A prisão ilegal foi detectada pelo Núcleo de Assistência Jurídica das Audiências de Custódia e da Tutela Coletiva dos Presos Provisórios da instituição, durante inspeção realizada no Centro de Detenção Provisória em janeiro deste ano. O órgão do DF então entrou em contato com a Defensoria Pública do Estado do Ceará e, juntas, encaminharam nova comunicação ao juízo cearense. O pedido foi ignorado.

Por isso, a DPDF impetrou um habeas corpus por meio de convênio com o Conselho Nacional de Defensoras e Defensores Públicos-Gerais diretamente no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que reconheceu a ilegalidade da prisão e concedeu a liberdade.

‌



Na decisão, o relator do caso, desembargador Benedito Helder Afonso Ibiapina, disse que a ausência de localização não significa tentativa de fuga e que, sendo o réu primário e respondendo por crime sem violência, não havia justificativa para a manutenção da prisão.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp