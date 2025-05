Primeira onda de frio pode trazer neve, chuva congelada e geada; entenda Massa de ar polar avança na virada do mês de maio, derrubando as temperaturas até no Norte do país Cidades|Do R7 27/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/05/2025 - 02h00 ) twitter

Pedestres se protegem do frio na Avenida Paulista CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 12.05.2025

Os termômetros podem ficar abaixo de zero, entre a noite de quarta-feira (28) e a madrugada e manhã de quinta-feira (29), na região Sul, e abaixo de 10°C, no Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. É que uma forte massa de ar polar avança sobre o continente na virada do mês de maio, derrubando as temperaturas no Centro-Sul e provocando friagem até no Norte do país. Será a primeira onda de frio deste ano.

Segundo a Climatempo, há possibilidade de neve, chuva congelada, chuva congelante e geadas, fenômenos provocados pelo excesso de frio e de umidade. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) decretou estado de atenção nos três estados do Sul do país.

“Com a umidade ainda elevada sobre áreas do Sul, não é descartada a ocorrência de algum tipo de precipitação invernal sobre as Serras Gaúcha e Catarinense, com uma possibilidade de neve em regiões bem altas (Bom Jesus, São Joaquim, Urupema e Urubici, além da região de São José dos Ausentes)”, afirma a Climatempo.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) decretou estado de atenção nos três estados do Sul do país estarão em estado de atenção devido ao avanço de uma frente fria e de uma intensa massa de ar frio, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

‌



O sistema começa a ganhar força a partir da quinta-feira (29) e o período de temperaturas mais baixas se estende até pelo menos a terça-feira, 3 de junho.

Capitais como Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), São Paulo (SP), Campo Grande (MS) e Cuiabá (MT) podem registrar novos recordes de frio para o ano.

‌



“Será um frio que os brasileiros ainda não sentiram esse ano. O resfriamento causado por essa onda de frio certamente ficará entre os mais intensos de 2025. Algumas áreas no Sul do Brasil vão literalmente congelar na passagem desta onda de frio”, afirma a meteorologista Josélia Pegorim, da Climatempo.

Conheça os fenômenos

Neve

Flocos de gelo que se desenvolvem na nuvem e chegam ao solo no mesmo estado

‌



Chuva congelada

Neve que cai da nuvem e passa pela camada de ar quente, formando gotas, que encontram a camada de ar frio e recongelam antes de chegar ao solo

Chuva congelante

Chuva ocorre de forma normal, mas a água congela ao atingir uma superfície

Geada branca

Este tipo de geada é o congelamento do orvalho sobre superfícies, quando a temperatura alcança 0°C ou menos. Quando a geada branca ocorre em grandes extensões, a aparência é de um grande tapete branco feito de gelo

