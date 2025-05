Confira a previsão do tempo para esta terça (27)

Nesta segunda-feira (26), tivemos um dia típico de outono nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Até quinta-feira (29), haverá presença de chuva nos extremos do país, e tempo seco e quente à tarde na região central. No fim de semana, chega a primeira massa de ar frio continental do ano, junto com a primeira onda de frio no Brasil. As regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste vão sentir mais essa queda nas temperaturas, com chance de neve nas serras Gaúcha e Catarinense.



