Primeiro eclipse total lunar do ano será esta semana e será visível no Brasil Fenômeno vai criar o efeito ‘lua de sangue’, que é quando o astro aparece avermelhado no céu

Cidades|Do Estadão Conteúdo 09/03/2025 - 19h01 (Atualizado em 09/03/2025 - 19h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share