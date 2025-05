Primo de Nikolas Ferreira é pego com 30 kg de drogas em operação da Polícia Federal Apreensão ocorreu durante operação policial na BR-452; veículo transportava mais de 30 kg de maconha e quase 4 kg de cocaína Cidades|Do R7, em Brasília 30/05/2025 - 19h10 (Atualizado em 30/05/2025 - 19h10 ) twitter

Família de Nikolas Ferreira tem influência na região de Nova Serrana Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados - 21.05.2025

Durante uma abordagem da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO-MG) na BR-452, em Uberlândia, agentes interceptaram um veículo que transportava entorpecentes. No interior do carro, a polícia encontrou 30,2 kg de maconha e 3,82 kg de cocaína.

Glaycon Ranieri de Oliveira Fernandes, primo do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), conduzia o automóvel e foi detido em flagrante. O nome do parlamentar não aparece na investigação. A reportagem entrou em contato com a assessoria, que disse ainda não haver posicionamento.

A ação envolveu forças de segurança de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Os investigadores apontam o deslocamento da droga em direção ao município de Nova Serrana, região onde a família Fernandes mantém atuação política.

O pai de Glaycon, Enéas Fernandes, concorreu ao cargo de prefeito em 2024 com apoio declarado de Nikolas. Durante o período eleitoral, a cidade recebeu expressivo volume de emendas parlamentares destinadas pelo deputado.

Prisão preventiva

A Justiça determinou a prisão preventiva após audiência de custódia. A decisão considerou a quantidade do material apreendido e a suspeita de tráfico interestadual. Glaycon não possuía antecedentes criminais.

Conforme comunicado da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, o acusado permanece detido à disposição do Judiciário.

Nikolas Ferreira, um dos parlamentares mais influentes nas redes sociais e figura de destaque no campo conservador, ainda não comentou o caso publicamente.

Dados da operação sugerem que o destino da droga era Nova Serrana, cidade de pouco mais de 100 mil habitantes. O município tem registrado aumento na criminalidade associada ao tráfico, o que reforça a preocupação das autoridades com a origem e distribuição dessas substâncias.

