Quem é Tarso Marques, ex-piloto de Fórmula 1 preso por dirigir carro de luxo sem placa

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Tarso Marques, ex-piloto de F1, foi preso por dirigir uma Lamborghini sem placa em São Paulo.

O carro tinha R$ 1,3 milhão em débitos e restrições judiciais.

Ele é conhecido por sua carreira na F1 com a Minardi e sua empresa de customização de veículos.

Marques também participou de programas de TV, como o Lata Velha e Auto Esporte após se aposentar. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Tarso Marques correu na Fórmula 1 entre 1996 e 2002 pela equipe Minardi. Reprodução/Instagram @tarsomarquesoficial

O ex-piloto de Fórmula 1 Tarso Marques acabou preso por conduzir um carro de luxo sem placa, na zona oeste de São Paulo na madrugada deste domingo (31). O veículo tinha cerca de R$ 1,3 milhão em débitos.

Atualmente, ele atuava na empresa TMC (Tarso Marques Concept), empresa dedicada à customização de carros, motos e outros veículos. O negócio conquistou reconhecimento internacional, especialmente pelas motocicletas de design futurista.

Além disso, mantém presença em plataformas digitais, onde compartilha sua visão criativa sobre mobilidade e estilo de vida.

Nascido em Curitiba em 1976, teve passagem pela Fórmula 1 com a equipe Minardi, entre 1996 e 2001.

Em 1996, estreou na Fórmula 1 pela Minardi, tornando-se o piloto mais jovem do grid naquele ano. Voltou ao time italiano em 1997 e, após um período afastado, reassumiu o cockpit em 2001, dividindo a temporada com o estreante Fernando Alonso.

Ao todo, participou de 24 Grandes Prêmios e alcançou como melhores resultados dois nonos lugares, no Brasil e no Canadá.

Também competiu na Indy, Stock Car e provas de turismo e endurance.

Tarso após a aposentadoria no automobilismo, chegou a participar de programas de televisão, como o quadro Lata Velha, no Caldeirão do Huck, e participou do Auto Esporte, ambos exibidos pela TV Globo.

O caso

Segundo a Polícia Militar, a Lamborghini Gallardoss, na cor vermelha, tinha registro de apropriação indébita, restrições judiciais e licenciamento em atraso desde 2013, além de aproximadamente R$ 1,3 milhão em débitos de IPVA e autuações.

