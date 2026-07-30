Senac RJ promove Concurso de Redação e reforça a importância da escrita na formação de estudantes Com inscrições abertas até o dia 31 de julho, a iniciativa ressalta a produção textual, fortalece a participação das escolas e promove a educação e a cidadania por meio da escrita

Segunda edição do Concurso de Redação Senac promove oportunidade para alunos e escolas Reprodução/inteligência artificial/freepik

Com inscrições abertas até o dia 31 de julho, o Senac RJ promove a segunda edição do Concurso de Redação, focado em aprimorar as habilidades de criatividade, pensamento crítico e aumentar a produção textual entre crianças e jovens no ambiente acadêmico, assim fortalecendo o desenvolvimento estudantil.

Mais do que reconhecer bons textos, o concurso busca estimular o hábito da escrita, incentivar a reflexão sobre temas relevantes e contribuir para o desenvolvimento da capacidade de argumentação dos estudantes. Além de reforçar o papel da escola como formação cidadã, envolvendo alunos, professores e instituições de ensino em uma iniciativa voltada ao fortalecimento da educação.

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Escrita como ferramenta para o futuro

Produzir uma redação vai além do domínio da norma culta da língua portuguesa. O processo envolve organização de ideias, interpretação, criatividade e capacidade de defender pontos de vista — competências valorizadas tanto na trajetória acadêmica quanto no mercado de trabalho.

Ao incentivar os estudantes a desenvolverem essas habilidades, o Concurso de Redação do Senac RJ contribui para a formação do jovem, estimulando o protagonismo e mostrando que a escrita é uma importante ferramenta de expressão e transformação social para além do ambiente educacional.

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Quem pode participar?

O concurso contempla os estudantes de escolas públicas e particulares do Estado do Rio de Janeiro, divididos em duas categorias: estudantes do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental II e, a segunda, estudantes do Ensino Médio Técnico Integrado ao Médio e Ensino Médio Regular. As inscrições podem ser realizadas até 31 de julho.

Além de reconhecer o desempenho dos alunos, o concurso também valoriza o trabalho realizado pelas escolas e pelos educadores, incentivando o engajamento das instituições de ensino e fortalecendo o vínculo entre educação, leitura e produção textual.

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Para os alunos, as premiações se dividem em: 1º lugar:

Iphone 17e

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2º lugar:

Notebook Gamer

3º lugar:

Tablet

Já para as escolas dos alunos vencedores, cada instituição irá receber um Kit Multimídia (projetor + caixa de som amplificadora + microfone + notebook)

Os interessados podem consultar o regulamento completo, conhecer as categorias, conferir os critérios de participação e realizar a inscrição dentro do prazo nos canais oficiais do Senac RJ.