Senac celebra 80 anos com campanha que mostra como um só movimento pode mudar sua vida

Às vezes, para a vida mudar, basta um só movimento. É essa a ideia por trás da nova campanha do Senac, que neste ano celebra oito décadas formando profissionais em todo o Brasil. Batizada de "Vidas em Movimento", a ação reúne histórias reais de ex-alunos que encontraram, dentro de sala de aula, o ponto de virada para suas carreiras.