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Sesc e Senac: Piedade ganha nova unidade e cursos - R7

Senac celebra 80 anos com campanha que mostra como um só movimento pode mudar sua vida

Vídeo institucional celebra os 80 anos do Senac com histórias reais de ex-alunos que mudaram de vida por meio da educação profissional

Sesc e Senac|Do R7

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Às vezes, para a vida mudar, basta um só movimento. É essa a ideia por trás da nova campanha do Senac, que neste ano celebra oito décadas formando profissionais em todo o Brasil. Batizada de "Vidas em Movimento", a ação reúne histórias reais de ex-alunos que encontraram, dentro de sala de aula, o ponto de virada para suas carreiras.

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