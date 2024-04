Traficantes do Pará são presos em Niterói (RJ) João Felipe é considerado o homem de confiança do traficante conhecido como “Rabicó”, um dos líderes da maior facção do Rio

Traficantes do Pará são presos em Niterói

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (16), dois traficantes do Estado do Pará, na praia de Itaipu, em Niterói, na região metropolitana do Rio.

Segundo as investigações, os dois criminosos foram identificados como João Felipe da Silva Rodrigues e Gabriel Vitor Macedo Teixeira, responsáveis pela articulação de roubos, sequestros e extorsões para chefes de organizações criminosas.

De acordo com a polícia, João Felipe é considerado o homem de confiança do traficante Hilário Ferreira, conhecido como “Rabicó”, um dos principais líderes da maior facção do Rio de Janeiro.