Salão do Artesanato projeta R$ 25 milhões em movimentação econômica em São Paulo Evento nacional chega à 19ª edição com mais de 500 artesãos no Pavilhão da Bienal, de quarta até domingo Cidades|Do R7 e Do R7, em Brasília 19/05/2025 - 19h06 (Atualizado em 19/05/2025 - 19h06 )

De quarta-feira (21) a domingo (25), o Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, recebe uma das maiores vitrines da economia criativa brasileira. Em sua 19ª edição, o Salão do Artesanato volta a São Paulo com a expectativa de superar os R$ 22 milhões em negócios registrados em 2024.

A meta este ano ultrapassa os R$ 25 milhões, somando vendas diretas e contratos firmados durante a Rodada de Negócios.

O objetivo, segundo os organizadores, é fazer com que o evento seja uma plataforma de geração de renda, com impacto direto na formalização, capacitação e internacionalização de artesãos de todo o país. O salão vai abrigar cerca de 500 expositores, entre cooperativas, microempreendedores e grupos coletivos.

“A proposta é valorizar o artesanato como ativo econômico. A presença em São Paulo fortalece essa vocação ao conectar criadores com lojistas, investidores e consumidores estratégicos”, afirma Lica Marques, responsável pela Rodada de Negócios.

Segundo ela, o número de compradores deve chegar a 100 este ano — o dobro da edição anterior — com uma ampliação das conexões internacionais por meio da versão virtual da rodada.

Mobilização de 4.000 empregos

Com entrada gratuita, o evento reforça também o papel do artesanato na cadeia produtiva do turismo e dos serviços. O setor mobiliza cerca de 4 mil empregos diretos e indiretos para a realização do evento, além de impulsionar a ocupação hoteleira e o comércio local.

“Cada peça representa mais que criatividade: é trabalho, é renda, é autonomia”, resume Rômulo Mendonça, diretor-geral da Rome Eventos, organizadora da feira.

Os apoios principais são do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), do Ministério do Empreendedorismo, da Micro e Pequena Empresa, e do Sebrae Nacional. E tem articulação em várias frentes. Por exemplo, a capacitação com foco em exportação, com a palestra da ApexBrasil.

“Esse é um setor que emprega milhões, ajuda a fixar pessoas em seus territórios, preserva saberes e agora ganha nova escala com iniciativas como essa”, destacou o ministro Márcio França, durante coletiva de lançamento.

Reinvenção a partir das mãos

No centro do evento está o uso de fibras naturais como capim dourado, buriti, piaçava e bananeira, celebrando tanto a força dos materiais quanto a resiliência dos artesãos. “É o Brasil que se reinventa a partir das mãos de quem cria com o que vem da terra. Com criatividade e fibra”, resume Leda Simone, diretora-executiva do salão.

Além das vendas, o público encontrará oficinas, desfiles, apresentações musicais e exposições temáticas como a “Moda Artesanal”, o “Ateliê dos Mestres Artesãos” e a mostra “Mestres de Fibras”, com peças moldadas em materiais sustentáveis vindos de todas as regiões.

Entre as atrações culturais, estão confirmados shows de forró, música amazônica e uma banda de pífanos formada por mulheres LGBTQIA+ com mais de 50 anos. A programação reforça o compromisso do evento com diversidade e inovação.

Serviço

Salão do Artesanato 2025

📍 Pavilhão da Bienal – Parque do Ibirapuera, São Paulo

📅 De 21 a 25 de maio | ⏰ Das 11h às 21h (das 10h às 11h, acesso exclusivo para lojistas)

🎟 Entrada gratuita

🔗 www.salaodoartesanato.com.br

📱 @salaodoartesanatooficial

