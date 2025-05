Saiba quais são os critérios para solicitar financiamento de projetos ligados à economia criativa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, com um veto, a lei que permite financiar projetos ligados à economia criativa com recursos dos fundos constitucionais. A norma foi publicada na quarta-feira (30) no Diário Oficial da União. As novas regras passam a valer para três fundos do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.





Conexão Record News , o economista Ricardo Buso explica que os fundos já existiam e que possuem como função buscar desenvolvimento nessas áreas, criando um ambiente mais igualitário em todas as regiões do país e em todos os setores. Em entrevista ao, o economista Ricardo Buso explica que os fundos já existiam e que possuem como função buscar desenvolvimento nessas áreas, criando umem todas as regiões do país e em todos os setores.





“Nós estamos em um período de muito comprometimento do orçamento da União, mais de 90% tem destino obrigatório. Então, para financiar esse tipo de atividade que é cada vez mais importante, cada vez aparece mais na economia, nós precisamos de outras fontes”, pontua o economista ao elencar, também, a importância da cultura e da economia criativa na geração de emprego e renda.





Para conseguir o auxílio de um desses fundos, o especialista orienta os empresários a procurem os bancos públicos oficiais, mas que, para conseguir o crédito, é necessário atender alguns critérios, como comprovantes da capacidade técnica e de geração de emprego.