Samu reforça treinamentos para emergências no Carnaval em diversas cidades do Brasil Estão sendo realizados exercícios que testam a capacidade de resposta das equipes em situações de emergência Cidades|Do R7, em Brasília 27/02/2025 - 08h21 (Atualizado em 27/02/2025 - 08h21 )

Samu reforça treinamentos para emergências no Carnaval

Com a proximidade do Carnaval, equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) intensificam os preparativos para garantir um atendimento rápido durante os dias de festa. Em várias capitais brasileiras, estão sendo realizados IMV (Simulados de Incidente com Múltiplas Vítimas), exercícios que testam a capacidade de resposta das equipes em situações de emergência em eventos de grande porte.

Além de aprimorar protocolos de atendimento, os simulados visam testar deslocamentos em cenários críticos e fortalecer a comunicação entre os serviços de saúde e segurança pública.

Entenda os simulados

Salvador (BA) – No dia 19 de fevereiro, um grande simulado de urgência foi realizado na região da Barra, reproduzindo um cenário de acidente grave: um trio elétrico desgovernado colidiu com um poste, resultando em 40 vítimas. O exercício avaliou o atendimento no circuito da festa e a rapidez no transporte dos feridos para a rede hospitalar de retaguarda.

Recife (PE) – Em 14 de fevereiro, o Samu Metropolitano realizou um simulado na Avenida Alfredo Lisboa, um dos principais polos carnavalescos da cidade. O cenário envolveu o colapso de uma estrutura de camarote privado, com seis vítimas.

Fortaleza (CE) – No Ceará, a preparação para o Carnaval segue em ritmo intenso. A coordenadora de Atenção à Rede de Urgência e Emergência da Secretaria da Saúde do Estado, Eva Baía, liderou a organização das estratégias de atendimento na capital, reforçando o alinhamento entre os serviços de saúde para garantir assistência eficiente nos dias de festa.