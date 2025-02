Sete em cada dez mineiros decidem curtir Carnaval sem sair da própria cidade

O carnaval de Minas está mesmo em alta. Uma pesquisa da Federação das Câmaras de Dirigentes de Lojistas de Minas aponta que sete a cada dez mineiros vão curtir o período de carnaval em suas próprias cidades. Nesta terça-feira (25) foi lançada a programação oficial do carnaval no estado, destacando as cidades históricas e o interior. A ideia é promover o carnaval como uma experiência que une patrimônio, arte e natureza.