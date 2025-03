São Paulo recebe prêmio em Londres por privatização da Sabesp: ‘Vai transformar vidas’ Reconhecimento foi concedido em Londres e destaca impacto da oferta de ações na universalização do saneamento Cidades|Do R7 e Do R7, em Brasília 18/03/2025 - 15h39 (Atualizado em 18/03/2025 - 15h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Governador Tarcísio de Freitas segura o troféu recebido pela privatização da Sabesp Vinicius Rosa/Governo do Estado de SP - 17.03.2025

O governo de São Paulo foi premiado na segunda-feira (17), em Londres, pela International Financing Review (IFR), que classificou a privatização da Sabesp como a melhor oferta de ações do ano na América Latina. O reconhecimento foi concedido durante o IFR Awards, um dos mais prestigiados eventos do setor financeiro global.

Durante a cerimônia, o governador Tarcísio de Freitas ressaltou os benefícios da iniciativa.

“Estamos aqui em Londres para mais uma premiação da privatização da Sabesp. Uma privatização que está sendo reconhecida no mundo todo pela sua qualidade. Porque a gente vai atender quem precisava de saneamento básico e a gente vai trazer aquilo que é mais importante: a dignidade. A gente vai transformar vidas”, discursou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A desestatização da companhia, concluída em julho de 2024, foi destacada pelo impacto na antecipação da universalização do saneamento no estado, prevista para ocorrer quatro anos antes do prazo inicial. Segundo Freitas, a iniciativa permitirá ampliar o acesso a serviços básicos e reduzir tarifas para a população.

‌



Foi o segundo prêmio internacional concedido à privatização da Sabesp. Em janeiro, o processo já havia sido reconhecido pela revista LatinFinance, que concedeu o prêmio “Equity Follow-On of the Year” durante cerimônia em Nova York.

Túnel Santos-Guarujá

Além da premiação, a comitiva paulista, que inclui os secretários estaduais Rafael Benini (Parcerias em Investimentos) e Natália Resende (Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística), realizou encontros com investidores estrangeiros para apresentar projetos estratégicos do estado.

‌



Entre as propostas discutidas estão o Túnel Santos-Guarujá, com investimento estimado em R$ 6 bilhões, e a parceria público-privada (PPP) das travessias hídricas, que prevê R$ 1 bilhão para expansão da frota e modernização dos terminais.