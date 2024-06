Justiça Eleitoral determina busca e apreensão na sede do PT de São Paulo Objetivo é recolher panfletos com conteúdo que fazia referência ao prefeito Ricardo Nunes para ‘confundir a população’, segundo o MDB

Objetivo é recolher panfletos confeccionados pelo PT (Rovena Rosa/Agência Brasil)

A Justiça Eleitoral aceitou um pedido do MDB (Movimento Democrático Brasileiro), em São Paulo, e determinou busca e apreensão na sede do PT (Partido dos Trabalhadores) na capital paulista. O objetivo é recolher panfletos, confeccionados pelo PT, com conteúdo que fazia referência ao prefeito Ricardo Nunes (MDB) para “confundir a população e induzir o voto em [Guilherme] Boulos [PSOL]”, segundo o presidente do Diretório Municipal do MDB de São Paulo, Enrico Misasi.

“Em razão dos panfletos terem sido produzidos pelo PT em tiragem de 100.000 (cem mil) exemplares, com potencial de influenciar a população, e a tiragem ser de data incerta de abril de 2024, é possível que o material tenha sido parcial ou totalmente distribuído, não restando dúvidas quanto à presença do ‘periculum in mora’, pois a distribuição desses folhetos produzidos pode macular a paridade entre os possíveis candidatos ao pleito vindouro, especialmente porque, além da extemporaneidade do ato de campanha, foi produzido em grande quantidade por partido de relevância nacional”, afirma, na decisão, o juiz eleitoral Paulo Eduardo de Almeida Sorci. O R7 tenta contato com a assessoria do PT em São Paulo.

De acordo com Enrico Misasi, “mais uma vez, a Justiça dá razão ao Diretório Municipal do MDB de São Paulo e reconhece uma ilegalidade cometida para favorecer a pré-candidatura de Guilherme Boulos (PSOL) à Prefeitura. Primeiro, o próprio Boulos foi condenado por espalhar notícias falsas. Depois, participou ao lado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de comício que o Ministério Público (MP) considerou campanha eleitoral antecipada”.

Lula pede votos para Boulos

Durante um evento no último dia 1º, na capital paulista, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu votos para Boulos. Lula afirmou que Boulos enfrenta uma “verdadeira guerra” e destacou que “cada pessoa que votou no Lula tem que votar no Boulos”.

“Ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos nas próximas eleições”, declarou o petista. O pré-candidato, que é deputado federal, deve compor a chapa em outubro com Marta Suplicy (PT).

Especialistas em direito eleitoral ouvidos pelo R7 afirmam que a fala é ilícita e representa uma infração, porque é propaganda eleitoral antecipada. A legislação eleitoral veda, de forma clara, o pedido explícito de voto antecipado em torno de eventual candidato. Pela lei, a campanha eleitoral começa em 15 de agosto.

Adversários de Boulos, como Nunes e o deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil), confirmaram que vão entrar com ação na Justiça Eleitoral contra a declaração do petista. Kataguiri acionou o MPSP (Ministério Púbico de São Paulo). Marina Helena, pré-candidata pelo Novo, vai ajuizar uma ação direta na Justiça Eleitoral e uma representação no Ministério Público.

Caso seja condenado, Lula pode pagar multa entre R$ 5 mil e 25 mil. “Houve um ilícito, foi um pedido antecipado de voto e a sanção é de multa”, explica o advogado constitucional Acácio Miranda.