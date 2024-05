São Paulo |Do R7

Polícia apreende 3 toneladas de maconha na carroceria de um caminhão, em Catanduva (SP) Veículo circulava pela rodovia Washington Luís, quando foi parado por PMs do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário); motorista foi preso em flagrante

Policiais militares do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) apreenderam, na noite deste domingo (19), 3,3 mil tijolos de maconha escondidos em meio a caixas plásticas vazia na carroceria de um caminhão. O veículo circulava pela rodovia Washington Luís e foi parado na região de Catanduva, interior de São Paulo.

Os policiais do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária realizavam a Operação Impacto, de combate ao tráfico de drogas na estrada, quando suspeitaram do caminhão, que carregava caixas plásticas vazias, mas estava com o eixo traseiro suspenso.

O veículo foi parado pelos policiais. Durante as buscas na carroceria, foram encontrados 70 fardos da droga, separada em tijolos, que totalizaram 3,1 toneladas de maconha. Além disso, a droga estava embrulhada como se fosse bombons e doces.

O motorista, preso em flagrante, confessou que foi contratado para levar a carga de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, até Ribeirão Preto, no interior paulista.

A droga foi encaminhada à perícia e o caso foi registrado como tráfico de drogas na Delegacia de Catanduva.