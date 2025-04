Prefeito de Sorocaba diz colaborar com autoridades após operação sobre desvios na saúde Investigação da Polícia Federal atinge uma OS responsável por contratos de gestão na área da saúde São Paulo|Do R7, em Brasília 10/04/2025 - 13h14 (Atualizado em 10/04/2025 - 13h17 ) twitter

Manga diz colaborar com autoridades Divulgação/Republicanos - Arquivo

O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos-SP), afirmou estar colaborando com as autoridades após ser citado na operação da Polícia Federal que investiga supostos desvios de recursos públicos na área da saúde. A ação foi deflagrada nesta quinta-feira (10) e cumpriu 28 mandados de busca e apreensão em 12 cidades paulistas, incluindo Sorocaba e a capital. A Justiça também determinou o sequestro de bens e valores que podem chegar a R$ 20 milhões, além de proibir a organização social investigada de firmar novos contratos com o poder público.

Em nota enviada ao R7, a assessoria de Rodrigo Manga destacou que a cidade está entre os alvos da investigação, mas reforçou que há “plena colaboração com as autoridades, para que todos os fatos sejam devidamente esclarecidos, o mais brevemente possível”.

A investigação da Polícia Federal atinge uma OS responsável por contratos de gestão na área da saúde. Entre as cidades onde a operação foi realizada estão São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André e Sorocaba.

Os investigados poderão responder, conforme suas condutas individuais, pelos supostos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro (ocultação de capitais), peculato, contratação direta ilegal e frustração do caráter competitivo da licitação.

