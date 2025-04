Polícia Federal descobre esquema internacional de drogas no Pará e Paraná Quadrilha operava em Cascavel (PR) com carros de luxo Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/04/2025 - 17h32 (Atualizado em 09/04/2025 - 17h32 ) twitter

Esquema milionário de tráfico internacional de drogas é descoberto pela PF no Pará e Paraná

A Polícia Federal desmantelou um esquema milionário de tráfico internacional de drogas nos estados do Pará e Paraná. A quadrilha tinha sua principal base em Cascavel, no Paraná. A cocaína era trazida do Paraguai em carros de luxo e armazenada em uma residência que funcionava como centro logístico antes de ser distribuída pelo país.

No Pará, a organização criminosa operava em duas fazendas, recebendo a droga da Bolívia por barcos através do rio Amazonas. A operação resultou no cumprimento de 12 mandados de prisão e 20 de busca e apreensão nos dois estados brasileiros.

