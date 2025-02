Exclusivo: 'Sempre buscamos uma comunicação mais leve', diz Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba

Em entrevista exclusiva à RECORD NEWS, o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), afirmou que ele e sua equipe sempre buscam fazer uma comunicação mais leve e adaptada às tendências das mídias digitais. Com mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, o prefeito lidera as pesquisas de intenção de voto para governador do estado de São Paulo em cenários sem o atual governador Tarcísio de Freitas.



“A população está cansada daquele discurso político longo e muito técnico. Com os vídeos, atingimos primeiro um público local e depois acabamos furando a bolha”, disse Manga .