Tarcísio diz que está focado em São Paulo e fala em projeto para ‘derrotar o PT’ Durante coletiva, governador elogiou caminhada de Nikolas Ferreira e mencionou avanços na produção de carros híbridos

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Tarcísio de Freitas visita fábrica da Toyota em Sorocaba para discutir avanços na produção de carros híbridos.

O governador anunciou um investimento de R$ 11 bilhões até 2030, gerando cerca de 12 mil empregos.

Ele reafirmou seu foco no projeto para São Paulo e a intenção de derrotar o PT nas eleições de 2026.

Tarcísio critica a crise fiscal do Brasil e destaca a necessidade de mudanças nas políticas comerciais. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Nesta terça-feira (27), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visitou uma fábrica da Toyota, em Sorocaba. Durante entrevista coletiva, Tarcísio afirmou que avanços foram feitos no desenvolvimento dos veículos híbridos e que até 2030 cerca de R$ 11 bilhões serão investidos. “Estamos falando de emprego na veia. Só nessa nova linha, quase 2 mil empregos diretos e mais 10 mil indiretos”.

Segundo o governador, a produção de carros flex está sendo priorizada por combinar a motorização elétrica com a combustão por meio de etanol. “E não foi por outra razão que demos incentivo no IPVA. Os veículos híbridos no estado de São Paulo hoje tem IPVA isento. [...] Foi uma forma de estimular a motorização sustentável e estimular a produção destes carros”.

Ao ser questionado sobre o futuro político e a participação nas eleições de 2026, Tarcísio foi firme: “Estou focado no meu projeto de São Paulo. Isso não mudou, é uma convicção que eu tenho, que precisamos ser gratos primeiro pela confiança que a população do estado me depositou”.

O político declarou que possui um projeto de longo prazo para a região que pretende entregar em um possível segundo turno. “Quero ver esse projeto amadurecendo e construir um legado aqui para o Estado de São Paulo, para agradecer pela confiança que a população me deu. Como eu falei, a gente vai trabalhar bastante aqui em São Paulo por um projeto que derrote o PT”.

O governador afirmou que “o futuro do Brasil está em jogo” durante as eleições e criticou a crise fiscal que o país terá de enfrentar caso as políticas comerciais não mudem. “Alguns exercícios precisam ser feitos e nós sabemos qual é o caminho”. Ele também disse durante a entrevista que existe uma crise imoral sem precedentes.

“Acho que a resposta que vimos nas manifestações do final de semana, na caminhada promovida pelo Nikolas Ferreira, mostram esse descontentamento da população brasileira [...] precisamos de mudança. [...] tenho certeza que derrotar o PT é importante por causa disso, porque senão a gente vai ficar patinando”.

