Bahia e outros 7 estados são alvos de operação contra o crime organizado

Uma megaoperação policial está em curso nesta quinta-feira (7) em todo o Nordeste. A Nordeste Integrado mobiliza mais de 5.900 agentes de segurança pública para cumprir 510 mandados de prisão e de busca e apreensão nos estados da Bahia, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.

