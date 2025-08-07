Bahia e outros 7 estados são alvos de operação contra o crime organizado Uma megaoperação policial está em curso nesta quinta-feira (7) em todo o Nordeste. A Nordeste Integrado mobiliza mais de 5.900 agentes... Sociedade Online|Do R7 07/08/2025 - 07h17 (Atualizado em 07/08/2025 - 07h17 ) twitter

Uma megaoperação policial está em curso nesta quinta-feira (7) em todo o Nordeste. A Nordeste Integrado mobiliza mais de 5.900 agentes de segurança pública para cumprir 510 mandados de prisão e de busca e apreensão nos estados da Bahia, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!

