Bahia e outros 7 estados são alvos de operação contra o crime organizado
Uma megaoperação policial está em curso nesta quinta-feira (7) em todo o Nordeste. A Nordeste Integrado mobiliza mais de 5.900 agentes...
Uma megaoperação policial está em curso nesta quinta-feira (7) em todo o Nordeste. A Nordeste Integrado mobiliza mais de 5.900 agentes de segurança pública para cumprir 510 mandados de prisão e de busca e apreensão nos estados da Bahia, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.
Uma megaoperação policial está em curso nesta quinta-feira (7) em todo o Nordeste. A Nordeste Integrado mobiliza mais de 5.900 agentes de segurança pública para cumprir 510 mandados de prisão e de busca e apreensão nos estados da Bahia, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!
Leia Mais em Sociedade Online:
Leia Mais em Sociedade Online: