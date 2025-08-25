Bahia vence Santos e segue no G4 do Brasileirão Em uma partida disputada na tarde deste sábado (23), na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Bahia venceu o Santos por 2 a 0, em jogo válido... Sociedade Online|Do R7 25/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 25/08/2025 - 09h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bahia vence Santos e segue no G4 do Brasileirão Sociedade Online

Em uma partida disputada na tarde deste sábado (23), na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Bahia venceu o Santos por 2 a 0, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Bahia. O resultado mantém o time no G4 e reforça a boa fase da equipe comandada por Rogério Ceni.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online para mais detalhes sobre a vitória do Bahia!

Leia Mais em Sociedade Online:

Veja a entrevista completa de Ângelo Magalhães, diretor de Iluminação Pública de Salvador

Alimentos afetados por tarifas podem ir para a merenda e programas sociais

Passarela em Salvador está sem luz há mais de um mês