Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Bahia vence Santos e segue no G4 do Brasileirão

Em uma partida disputada na tarde deste sábado (23), na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Bahia venceu o Santos por 2 a 0, em jogo válido...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Bahia vence Santos e segue no G4 do Brasileirão Sociedade Online

Em uma partida disputada na tarde deste sábado (23), na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Bahia venceu o Santos por 2 a 0, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Bahia. O resultado mantém o time no G4 e reforça a boa fase da equipe comandada por Rogério Ceni.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online para mais detalhes sobre a vitória do Bahia!

Leia Mais em Sociedade Online:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.